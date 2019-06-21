Названы главные способы воровства данных с работы

Оказалось, что работники в основном «сливают» информацию, перенося её на внешние накопители или создавая фотографии экрана рабочего компьютера. Чтобы это узнать, эксперты проанализировали более 800 документов со «слитыми» данными в даркнете за период с января по май 2019 года.

Согласно пресс-релизу DeviceLock, более 70% утечек произошло в B2C-компаниях, половина из которых имеют большую клиентскую базу. Это розничные банки, МФО и операторы связи. 20% утечек произошли в B2B-компаниях и ещё около 10% — в государственных учреждениях. В 80% случаев всех этих «сливов» данные выгружали из корпоративных информационных систем и сохраняли их в текстовом или табличном видео на внешних накопителях.