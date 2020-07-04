Названы главные угрозы в интернете в ближайшие десять лет

Эксперт в интервью «РИА Новости» заявил, что в ближайшее десятилетие основными киберугрозами будут финансовая преступность, шпионаж и кибертерроризм. Именно они будут развиваться, хотя сложно делать прогноз по рынку киберпреступности больше, чем на год-два.

По словам эксперта, тот факт, что финансовая преступность будет встречаться часто, не является плохим. Люди смогут легко строить стратегию защиты от таких атак.

Под шпионажем эксперт имел в виду политическую, межгосударственную и корпоративную слежку.

Осенью прошлого года глава Роскомнадзора уже предложил властям всех стран мира разработать общие правила регулирования интернета, чтобы бороться с киберпреступностью и сетевым шпионажем.