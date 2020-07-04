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Названы главные угрозы в интернете в ближайшие десять лет
Среди них шпионаж
Гендиректор и основатель международной компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, назвал главные угрозы в интернете в ближайшие десять лет.
Эксперт в интервью «РИА Новости» заявил, что в ближайшее десятилетие основными киберугрозами будут финансовая преступность, шпионаж и кибертерроризм. Именно они будут развиваться, хотя сложно делать прогноз по рынку киберпреступности больше, чем на год-два.
По словам эксперта, тот факт, что финансовая преступность будет встречаться часто, не является плохим. Люди смогут легко строить стратегию защиты от таких атак.
Под шпионажем эксперт имел в виду политическую, межгосударственную и корпоративную слежку.
Осенью прошлого года глава Роскомнадзора уже предложил властям всех стран мира разработать общие правила регулирования интернета, чтобы бороться с киберпреступностью и сетевым шпионажем.