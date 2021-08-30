Названы главные уловки телефонных мошенников - "сотрудников банка"

Когда злоумышленник звонит и представляется работником банка, не всегда сразу можно вычислить это. Поэтому автор рассказал о трёх способах, к которым часто обращаются мошенники и которые могут не вызвать опасений даже у осторожных людей.

Звонок с сообщением о попытке перевода средств в другом регионе. В этом случае мошенники задают множество уточняющих вопросов. Самые важные из них: "Когда последний раз были в банке?", "Не теряли ли карту?", "Рядом ли карта?", "На какие суммы пополнялся счёт?", "Какая примерно сумма на счету?", "Всегда ли приходят сообщения от банка?". Затем "сотрудник" попросит пройти верификацию. Для этого можно либо назвать номер договора, либо сказать номер карты и срок действия. После этого просят назвать код активации. Это цифры на обратной стороне карты. Далее человеку приходит сообщение с подтверждением перевода на сумму, близкую к названному ранее остатку на карте.