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Названы главные уловки телефонных мошенников - "сотрудников банка"Обычно они действуют тремя путями
Пользователь портала iXBT.com поделился в блоге несколькими распространёнными мошенническими схемами.
Когда злоумышленник звонит и представляется работником банка, не всегда сразу можно вычислить это. Поэтому автор рассказал о трёх способах, к которым часто обращаются мошенники и которые могут не вызвать опасений даже у осторожных людей.
- Звонок с сообщением о попытке перевода средств в другом регионе. В этом случае мошенники задают множество уточняющих вопросов. Самые важные из них: "Когда последний раз были в банке?", "Не теряли ли карту?", "Рядом ли карта?", "На какие суммы пополнялся счёт?", "Какая примерно сумма на счету?", "Всегда ли приходят сообщения от банка?". Затем "сотрудник" попросит пройти верификацию. Для этого можно либо назвать номер договора, либо сказать номер карты и срок действия. После этого просят назвать код активации. Это цифры на обратной стороне карты. Далее человеку приходит сообщение с подтверждением перевода на сумму, близкую к названному ранее остатку на карте.
- Звонок с сообщением о попытке перевода в другом регионе/смены номера телефона/подачи заявки на выдачу кредита и о возбуждении уголовного дела. Сначала идут стандартные вопросы, но когда выясняется, что человек недавно был в банке, говорят, что к попытке причастен сотрудник этого банка. При этом способе мошенничества действуют как "сотрудники банка", так и "сотрудники полиции". Сначала звонит якобы банковский работник, потом - "майор ФСБ". Злоумышленники просят жертву для того чтобы обезопасить свой счёт, снять наличные в одном банкомате и перевести их уже в другом. Если человек отказывается, то ему предлагают сообщить им номер карты и CVV-код. После этого всё происходит так, как описано в предыдущем пункте.
- Снятие денег через приложение. "Сотрудник банка" звонит, говорит о попытке перевода денежных средств, задаёт ряд вопросов. Когда жертва сообщает ему, что приложение банка у него на смартфоне установлено, он заявляет о двойной авторизации в этом приложении. То есть якобы одно устройство - на базе Android, другое - iOS. Подключается к работе другой мошенник, спрашивает о скачиваемых ранее приложениях и предлагает скачать ещё одно - техподдержки банка. После того как это приложение загрузилось, человека просят назвать id, дать согласие на поиск уязвимостей и авторизоваться. После этого деньги очень быстро переводятся злоумышленникам. Остановить перевод средств в этом случае, отмечает автор, можно только одним способом - разбить смартфон.