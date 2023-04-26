Названы IT-компании, для которых ужесточат закон в Евросоюзе

ЕК определила, какие компании должны соблюдать правила, приняв первые решения о назначении в соответствии с Законом о цифровых услугах. Среди них пять платформ, управляемых Google, а также Facebook*, Instagram*, Amazon, Apple, Microsoft, TikTok, Twitter и Wikipedia.

У компаний есть время до августа, чтобы выполнить новые правила, иначе им грозят штрафы в размере до 6 процентов от их годового дохода.

Новые правила включают запрет на целевую рекламу, основанную на конфиденциальных данных, таких как политические взгляды или сексуальная ориентация, а также новые требования к модерации контента, правила прозрачности и защиты несовершеннолетних.

Компании должны будут предоставить оценку рисков и план по снижению рисков, которые будут подлежать независимому аудиту и надзору со стороны ЕК. Новые правила также предусматривают четкое информирование пользователей о том, почему они получают определенную информацию, и право отказаться от использования «рекомендательных систем». Платформы также должны будут маркировать все рекламные объявления и информировать пользователей о том, кто их продвигает.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена