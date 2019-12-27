Названы характеристики российских подлодок новейшего поколения

Информацией делится автор военного блога bmpd. Он также опубликовал изображения модели. На сопроводительной табличке к ней указаны тактико-технические характеристики субмарины и вооружение, которое она может нести.

В целом, «Лайка-ВМФ» предназначена для поражения критически важных объектов противника, уничтожения боевых надводных кораблей, подлодок, судов и катеров, плавучих стационарных сооружений противника.

Водоизмещение у субмарины составляет 11 340 тонн, скорость хода — 35 узлов, предельная глубина погружения — 600 метров. Автономность подлодки — 90 суток.

В качестве вооружения для неё могут использоваться «Калибры», «Цирконы», «Ониксы», зенитные управляемые ракеты к «Игле», ракеты «Ответ», «Хищник», торпеды «Физик-1», УСЭТ-80, антиторпеды «Ласта», мины-ракеты ПМР-2, мины-торпеды МТПК-1.