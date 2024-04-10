Названы «красные флаги» телефонных мошенников: как распознать злоумышленников

Угрозы и давление. Мошенники часто используют угрозы или создают ощущение срочности, чтобы заставить человека нервничать и действовать необдуманно.

Запросы о конфиденциальной информации. Они могут просить предоставить фото карты с двух сторон, пароль, пин-код, другие конфиденциальные данные.

Слишком выгодные предложения. Неожиданные выигрыши в лотерею, наследство — мошенники заманивают людей обещаниями.

Неожиданные звонки. Звонки из ФСБ, от генерального директора, с кем человек никогда не общался, должны насторожить.

Несоответствие информации. Ошибки в адресе, ссылке, по которой просят пройти, указывают на мошенничество.

Будьте бдительны: не поддавайтесь на давление и не действуйте в спешке, никогда не сообщайте конфиденциальные данные по телефону, проверяйте информацию, прежде чем переводить деньги, а при сомнениях положите трубку и перезвоните в официальную службу.