Названы критические недостатки танков НАТО в случае войны с Россией

Эксперт заявил, что помимо мостов, пентагоновским стратегам нужно не забыть решить проблемы с бензоколонками, шоссе и туннелями. Так, российские танки Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90МС «всеядны», то есть их можно заправлять хоть авиационным керосином, хоть судовым дизелем. Они могут свободно перемещаться и по грязи, и по шоссейным дорогам. Кроме того, российские боевые машины по габаритам спокойно проходят на трейлерах или железнодорожных платформах в любые европейские туннели. О танках НАТО же — американских «Абрамсах», английских «Челенджерах» и немецких «Леопардах» — такого сказать нельзя.