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Названы критические недостатки танков НАТО в случае войны с Россией
Помимо того, что они слишком тяжёлые
Недавно СМИ сообщили, что в случае войны с Россией при проведении боевых действий на территории Восточной Европы тяжёлые танки НАТО не смогут пройти по мостам через реки. Теперь военный обозреватель ТАСС назвал дополнительные критические недостатки танков альянса.
Эксперт заявил, что помимо мостов, пентагоновским стратегам нужно не забыть решить проблемы с бензоколонками, шоссе и туннелями. Так, российские танки Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90МС «всеядны», то есть их можно заправлять хоть авиационным керосином, хоть судовым дизелем. Они могут свободно перемещаться и по грязи, и по шоссейным дорогам. Кроме того, российские боевые машины по габаритам спокойно проходят на трейлерах или железнодорожных платформах в любые европейские туннели. О танках НАТО же — американских «Абрамсах», английских «Челенджерах» и немецких «Леопардах» — такого сказать нельзя.