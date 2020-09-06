Названы лучшие двигатели для истребителей с учётом их тяги

В авиации тяга — это сила, толкающая самолёт в воздушной среде. Чаще всего этот показатель измеряют в килоньютонах (кН) или килограмм-силах (кгс). Автор решил сравнить тягу двигателей по максимальному показателю в режиме форсажа.

Сначала автор упомянул двигатели для семейства истребителей Су-27 (это Су-27, Су-30 и Су-35). Конкретно в Су-27 используется турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-31Ф с форсажной камерой. На каждый самолёт ставят по два таких двигателя. В режиме форсажа он может развивать максимальную тягу 122,6 кН. А вот в Су-35 стоит уже другой двигатель — АЛ-41Ф1С с управляемым вектором тяги. Он способен развивать тягу 142,2 кН.

Затем автор рассказал об американском F-22. Эти истребители оборудованы двигателями Pratt&Whitney F119-PW-100. Тяга у двигателя составляет почти 155 кН. Однако максимальная скорость, которую может развить F-22, получается ниже, чем у Су-35.

В конце концов автор вспомнил унифицированный российский авиадвигатель. О его разработке недавно заявил управляющий директор Опытно-конструкторского бюро имени Люльки при Уфимском моторостроительном ПО. Двигатель должен получить улучшенные технические характеристики по сравнению с предшественниками. Его будут ставить на Су-27, Су-30 и Су-35.