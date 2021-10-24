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Названы лучшие лазерные принтеры 2021 года

Всего девять моделей
Редакторы журнала PC Magazine поделились подборкой самых качественных принтеров этого года для разных задач.
Названы лучшие лазерные принтеры 2021 года

1. HP Neverstop Laser 1001nw

Лазерный принтер без картриджа по оптимальной цене

Оценка: 4

Стоимость: 289,99 долларов

Монохромный лазерный принтер начального уровня. Он станет отличным выбором, если вы собираетесь печатать не более двух тысяч страниц в месяц. Правда, двустороннюю печать он не поддерживает.

Названы лучшие лазерные принтеры 2021 года

2. Brother MFC-L3770CDW

Лучшее лазерное многофункциональное устройство для небольших офисов

Оценка: 4

Стоимость: 399,99 долларов

Цветное лазерное МФУ начального уровня, которое позволит быстро печатать, сканировать и ксерокопировать документы. Оборудование к нему можно подключать множеством способов, в том числе через NFC. Однако для поддержания его работоспособности придётся тратить много средств.

Названы лучшие лазерные принтеры 2021 года

3. HP LaserJet Pro M15w

Лучший бюджетный принтер для небольших помещений

Оценка: 4

Стоимость: 99,99 долларов

Этот маленький монохромный лазерный принтер отлично поместится даже в небольшой офис или комнату. Стоит он также недорого. Управлять HP можно через смартфон. В то же время он требует больших расходов для поддержания в рабочем состоянии и у него нет порта Ethernet.

Названы лучшие лазерные принтеры 2021 года

4. Xerox B210

Лучший бюджетный лазерный принтер для студентов

Оценка: 4

Стоимость: 196,99 долларов

Отличный принтер начального уровня. Печатает он быстро, а качество печати хорошее. Правда, у него нет поддержки Wi-Fi Direct и флеш-накопителей.

Названы лучшие лазерные принтеры 2021 года

5. Canon imageClass MF424dw

Надёжное МФУ для больших офисов

Оценка: 4

Стоимость: 749,54 долларов

Это МФУ быстро напечатает как текст, так и фотографии. Качество последних могло бы при этом быть лучше, но приемлемые эксплуатационные расходы и привлекательная цена делают его прекрасным вариантом для больших помещений.

Названы лучшие лазерные принтеры 2021 года

6. Brother HL-L9310CDW

Мощный цветной лазерный принтер

Оценка: 4

Стоимость: 675 долларов

Этот принтер идеально подходит для офисов среднего и большого размера, где требуется печатать множество документации. Отличное качество печати и низкие эксплуатационные расходы являются его несомненными достоинствами. В то же время стоит он довольно дорого, а сенсорный дисплей управления, расположенный на верхней части корпуса, может некоторым показаться слишком маленьким.

Названы лучшие лазерные принтеры 2021 года

7. HP Color LaserJet Enterprise M480f

Прекрасная цветопередача, низкие эксплуатационные расходы. Подходит для офисов среднего размера

Оценка: 4

Стоимость: 878,90 долларов

Цветное МФУ, которое при небольших габаритах способно показывать отличное качество печати. Правда, и цена у него довольно высока.

Названы лучшие лазерные принтеры 2021 года

8. Lexmark MS431dw

Монохромная лазерная «рабочая лошадка»

Оценка: 4

Стоимость: 299 долларов

Быстрый, компактный и качественный принтер. Может напечатать более 8 тысяч страниц. Прост в использовании, может подключаться через Wi-Fi Direct. При этом USB-накопители он не поддерживает.

Названы лучшие лазерные принтеры 2021 года

9. HP Neverstop Laser MFP 1202w

Экологичный вариант без тонера

Оценка: 4

Стоимость: 269,99 долларов

Его эксплуатационные расходы значительно ниже, чем у конкурентов. Подойдёт для печати не очень большого числа страниц (до двух тысяч ежемесячно). Вместе с тем качество фотографий и картинок на нём не лучшее, также он не поддерживает двустороннюю печать.

Названы лучшие лазерные принтеры 2021 года
Источник: PC Magazine