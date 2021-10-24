Названы лучшие лазерные принтеры 2021 года

Названы лучшие лазерные принтеры 2021 годаВсего девять моделей
1. HP Neverstop Laser 1001nw
Лазерный принтер без картриджа по оптимальной цене
Оценка: 4
Стоимость: 289,99 долларов
Монохромный лазерный принтер начального уровня. Он станет отличным выбором, если вы собираетесь печатать не более двух тысяч страниц в месяц. Правда, двустороннюю печать он не поддерживает.
2. Brother MFC-L3770CDW
Лучшее лазерное многофункциональное устройство для небольших офисов
Оценка: 4
Стоимость: 399,99 долларов
Цветное лазерное МФУ начального уровня, которое позволит быстро печатать, сканировать и ксерокопировать документы. Оборудование к нему можно подключать множеством способов, в том числе через NFC. Однако для поддержания его работоспособности придётся тратить много средств.
3. HP LaserJet Pro M15w
Лучший бюджетный принтер для небольших помещений
Оценка: 4
Стоимость: 99,99 долларов
Этот маленький монохромный лазерный принтер отлично поместится даже в небольшой офис или комнату. Стоит он также недорого. Управлять HP можно через смартфон. В то же время он требует больших расходов для поддержания в рабочем состоянии и у него нет порта Ethernet.
4. Xerox B210
Лучший бюджетный лазерный принтер для студентов
Оценка: 4
Стоимость: 196,99 долларов
Отличный принтер начального уровня. Печатает он быстро, а качество печати хорошее. Правда, у него нет поддержки Wi-Fi Direct и флеш-накопителей.
5. Canon imageClass MF424dw
Надёжное МФУ для больших офисов
Оценка: 4
Стоимость: 749,54 долларов
Это МФУ быстро напечатает как текст, так и фотографии. Качество последних могло бы при этом быть лучше, но приемлемые эксплуатационные расходы и привлекательная цена делают его прекрасным вариантом для больших помещений.
6. Brother HL-L9310CDW
Мощный цветной лазерный принтер
Оценка: 4
Стоимость: 675 долларов
Этот принтер идеально подходит для офисов среднего и большого размера, где требуется печатать множество документации. Отличное качество печати и низкие эксплуатационные расходы являются его несомненными достоинствами. В то же время стоит он довольно дорого, а сенсорный дисплей управления, расположенный на верхней части корпуса, может некоторым показаться слишком маленьким.
7. HP Color LaserJet Enterprise M480f
Прекрасная цветопередача, низкие эксплуатационные расходы. Подходит для офисов среднего размера
Оценка: 4
Стоимость: 878,90 долларов
Цветное МФУ, которое при небольших габаритах способно показывать отличное качество печати. Правда, и цена у него довольно высока.
8. Lexmark MS431dw
Монохромная лазерная «рабочая лошадка»
Оценка: 4
Стоимость: 299 долларов
Быстрый, компактный и качественный принтер. Может напечатать более 8 тысяч страниц. Прост в использовании, может подключаться через Wi-Fi Direct. При этом USB-накопители он не поддерживает.
9. HP Neverstop Laser MFP 1202w
Экологичный вариант без тонера
Оценка: 4
Стоимость: 269,99 долларов
Его эксплуатационные расходы значительно ниже, чем у конкурентов. Подойдёт для печати не очень большого числа страниц (до двух тысяч ежемесячно). Вместе с тем качество фотографий и картинок на нём не лучшее, также он не поддерживает двустороннюю печать.