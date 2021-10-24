Названы лучшие лазерные принтеры 2021 года

3. HP LaserJet Pro M15w

Лучший бюджетный принтер для небольших помещений

Оценка: 4

Стоимость: 99,99 долларов

Этот маленький монохромный лазерный принтер отлично поместится даже в небольшой офис или комнату. Стоит он также недорого. Управлять HP можно через смартфон. В то же время он требует больших расходов для поддержания в рабочем состоянии и у него нет порта Ethernet.