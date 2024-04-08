Названы лучшие породы кошек для городской квартиры

Русская голубая. Это изящные и медлительные кошки. Натура у них спокойная и самодостаточная. Прожить они могут до 20 лет.

Рагамаффин. Хотя это кошки большие, они абсолютно неагрессивные. Вы можете их без проблем тискать и даже наряжать во что-нибудь.

Сибирская. Отличаются такие кошки независимостью, спокойным характером. Также они очень привязываются к хозяину.

Персидская. У этой породы совсем нет охотничьих инстинктов. Таким кошкам нравится спокойно лежать, они не любят шум. Правда, за их длинной шерстью придётся особенно следить.

Рэгдолл. Такие кошки имеют флегматичный темперамент, быстро учат основные команды.