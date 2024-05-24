Названы лучшие породы собак для детей

Эти породы собак лучше остальных подходят для семьи с детьми.

Бигль. Подойдёт для детей 7−14 лет. Он очень жизнерадостный и подвижный. При этом выгуливать такую собаку можно только на поводке (чтобы пёс не бегал за кошками), дрессировать её непросто (такие псы хитрые и упрямые), она любит громко лаять.

Золотистый ретривер. Эта собака довольно активная, поэтому вам придётся долго с ней гулять и выезжать на природу. Кроме того, она сильно линяет, поэтому не подойдёт аллергикам.

Корги. Подобные собаки довольно шумные и любят лаять, им нужны длительные прогулки. Они также покусывают за ноги (можно исправить дрессировкой).