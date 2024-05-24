Названы лучшие породы собак для детей

Названы лучшие породы собак для детейСмело покупайте любую из них
Эти породы собак лучше остальных подходят для семьи с детьми.
Бигль. Подойдёт для детей 7−14 лет. Он очень жизнерадостный и подвижный. При этом выгуливать такую собаку можно только на поводке (чтобы пёс не бегал за кошками), дрессировать её непросто (такие псы хитрые и упрямые), она любит громко лаять.
Золотистый ретривер. Эта собака довольно активная, поэтому вам придётся долго с ней гулять и выезжать на природу. Кроме того, она сильно линяет, поэтому не подойдёт аллергикам.
Корги. Подобные собаки довольно шумные и любят лаять, им нужны длительные прогулки. Они также покусывают за ноги (можно исправить дрессировкой).
Вест-хайленд-уайт-терьер. Это охотничья порода, поэтому других животных в доме быть не должно. Такие псы очень шумные, много и громко лают, их нужно серьёзно воспитывать с ранних лет, они могут упрямиться, склонны к доминированию, им необходимы большие физические нагрузки.
Пудель. Собаки этой породы очень активные и любознательные. Поэтому вам придётся с ними много бегать, играть, обучать их. Они очень громко лают, за их шерстью тяжело ухаживать.