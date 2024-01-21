Названы лучшие породы собак для интровертов

Названы лучшие породы собак для интровертовВсего их десять
Лабрадор. Он очень спокойный, уравновешенный, умный и понимающий. Настоящий компаньон.
Французский бульдог. Отличается спокойный, ласковым и заботливым характером. Также он нетороплив и не любит много двигаться.
Мопс. Они легко дрессируются и тоже являются компаньонами.
Ньюфаундленд. Эта собака подойдёт только для просторных квартир. Также она вам не даст утонуть ни в одном водоёме — сразу же придёт на помощь. По темпераменту ньюфаундленд — флегматик.
Басенджи. Они не умеют лаять, но при этом точно будут вас любить. При этом нарушать ваше личное пространство собака тоже не станет: если она увидит, что вам нужно побыть в одиночестве, то прекрасно справится и без вашего внимания.
Датский дог. Он считается домоседом и выходит на улицу лишь при необходимости. Датские доги обладают спокойным характером, хотя сами по себе они крупные.
Шиба-ину. Можно сказать, что эти собаки обладают кошачьим характером.
Самоед. Благодаря ему вы будете больше общаться с другими собачниками. У него спокойный и приятный характер, но при этом он привязывается к хозяевам.
Бордер-колли. Это умный и сообразительный питомец, который нуждается в дрессировке.
Немецкая или восточноевропейская овчарка. Их нужно обязательно дрессировать, но зато они помогут вам больше общаться с другими и вылезать из своей «скорлупы».