Названы любимые бренды молодёжи

Поколением Z называют молодых людей, родившихся в период с 1995 года по 2015. В опросе участвовали совершеннолетние американцы, которых можно отнести к данной категории. В числе их любимых брендов оказались те, что связаны с технологиями, едой и развлечениями. Топ-5 списка выглядит так: Google, Netflix, YouTube, Amazon и Oreo.

Парни и девушки несколько разошлись во мнении относительно любимых брендов. Так среди девушек одними из любимых стали бренд косметики Bath & Body Works, Walt Disney и Dove. Парни же разделили любовь к Playstation, чипсам Doritos и Marvel Studios.