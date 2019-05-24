Ferra

Названы любимые бренды молодёжи

Они связаны с технологиями и едой
Аналитики из компании Morning Consult Brand Intelligence опросили представителей поколения Z, то есть людей, родившихся после 1995 года, и узнали их любимые бренды. На первом месте оказался Google.

Поколением Z называют молодых людей, родившихся в период с 1995 года по 2015. В опросе участвовали совершеннолетние американцы, которых можно отнести к данной категории. В числе их любимых брендов оказались те, что связаны с технологиями, едой и развлечениями. Топ-5 списка выглядит так: Google, Netflix, YouTube, Amazon и Oreo.

Парни и девушки несколько разошлись во мнении относительно любимых брендов. Так среди девушек одними из любимых стали бренд косметики Bath & Body Works, Walt Disney и Dove. Парни же разделили любовь к Playstation, чипсам Doritos и Marvel Studios.

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