Названы марки чаще всего попадающих в аварии автомобилей

Компания анализировала статистику происшествий по автомобилям, застрахованным по ОСАГО. Оказалось, что чаще всего виновниками ДТП становятся водители на машинах Smart (нередко используются каршеринговыми сервисами), Ravon и ВИС. В топ-10 также вошли Cadillac и Porsche. Реже всего ущерб автомобилям и здоровью других участников дорожного движения наносят хозяева Rolls-Royce, «Москвичей» и Bentley.

Ниже представлены таблицы с марками машин самых «безаварийных» и аварийных водителей. Частота, в данном случае, означает количество убытков по ОСАГО у людей с этим автомобилем за определённый период, делённое на число договоров ОСАГО, действовавших в этом периоде.