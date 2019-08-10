Названы места в Москве, где будет тестироваться 5G

Как сообщил представитель Правительства Москвы, власти подписали с операторами «большой четвёрки» (МТС, Билайн, Мегафон, Tele2) соглашение о развитии 5G. Эти соглашения предусматривают реализацию пилотных проектов в столице.

До конца 2019 года сеть пятого поколения станет доступна в пилотных сегментах на Тверской улице, ВДНХ, Воробьёвых горах, в Парке Горького и инновационном центре «Сколково».

Во время тестов операторы будут отрабатывать сценарии взаимодействия 5G с сетями предыдущих поколений. Также в Москве откроется 5G-демоцентр, на базе которого будут проверять технологии и сервисы, в которых задействован новый стандарт связи.