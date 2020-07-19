Названы минусы четырёхдневной рабочей недели

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал журналистам, что сокращение отработанного времени значит и снижение уровня производительности труда, и падение доходов граждан. В целом, уменьшение количества отработанного времени может привести к снижению конкурентоспособности российской экономики.

Так же считает профессор РАНХиГС Елена Яхонтова. Она рассказала, что для перехода на четырёдневку без потери заработков сотрудников, снижения производительности труда и роста издержек нужно создать несколько условий. Необходимо отладить все бизнес-процедуры, провести автоматизацию всех процессов, ввести эффективную систему управления организацией, обеспечить компанию квалифицированным, мотивированным персоналом. В большинстве российских организаций такие условия не созданы.

Ещё один профессор РАНХиГС Александр Щербаков отметил, что сокращение количества рабочих часов может привести к увеличению интенсивности труда и повышению рисков болезней.