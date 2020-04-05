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Названы мировые лидеры среди музыкальных сервисов
Главный из них в России не представлен
Названы мировые лидеры среди музыкальных сервисов. Интересно то, что самый популярный из них в России до сих пор не представлен.
Топ составила аналитическая компания Counterpoint Research по данным за 2019 год. Как оказалось, за этот период значительно выросло число платных подписчиков различных музыкальных потоковых сервисов по всему миру. На 32%. Теперь их количество достигает 358 млн.
Эксперты ожидают, что в 2020 году данный показатель увеличится ещё на 25% — до 450 млн.
Итак первое место по популярность занял сервис Spotify. Он располагает 31-процентной долей общих доходов отрасли. 35% всех платных подписчиков также принадлежат ему. В России мы всё продолжаем ждать запуск Spotify.
На втором месте располагается Apple Music с показателями в 24% и 19% соответственно. На третьем — Amazon Music.
Counterpoint Research