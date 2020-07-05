Названы моря, на которых Украина разместит новейшие ракеты

По словам Неижпапы, это будут Чёрное и Азовское моря. Комплексы крылатых ракет «Нептун» появятся там в 2021 году. На Чёрном море разместят два комплекса, а на Азовском — один.

Неижпапа отметил, что данное оружие — эффективное. Сейчас перед Украиной стоит задача «получить “Нептуны” как можно скорее и грамотно их применять». Как пишет издание «Коммерсант» командующий ВМС назвал главным врагом Украины Россию. Бороться с ней нужно с помощью технологий.

Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал ракеты комплекса «Нептун» уничтожителями Крымского моста.