Названы наиболее подверженные курению и пристрастию к алкоголю люди

Из-за него же люди, по всему видимому, любят позднее засыпание. Эту особенность и решили изучить авторы новой работы. Как пишет Naked Science, в исследовании участвовал 191 студент в возрасте от 18 до 25 лет. Учёные узнали, во сколько участники ложатся спать, сколько купят и выпивают.

Во время исследования стало ясно, что люди, привыкшие засыпать поздно, более импульсивны, чем те, кто ложится спать рано. Также «совы» были более подвержены употреблению психоактивных веществ. Они больше курили и употребляли много алкоголя и кофеина.