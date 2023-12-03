Названы наиважнейшие навыки для всех работ на следующие 10 лет

Названы наиважнейшие навыки для всех работ на следующие 10 летБудьте готовы
Опрос, проведенный компанией Per Scholas, показал беспрецедентный сдвиг в требованиях к рабочим местам. Так, 98 % руководителей высшего звена прогнозируют, что в течение следующего десятилетия технологические навыки станут обязательными во всех отраслях.
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По мере того как меняется ландшафт занятости, 75 % сотрудников уже готовятся к последствиям, признавая неизбежную необходимость технологических ноу-хау. Ощущается острая необходимость: 57 % работников активно повышают квалификацию, чтобы быть впереди.
Лица, принимающие решения о найме, при рассмотрении кандидатов также все чаще отдают предпочтение техническим навыкам больше, чем любым другим. Главными техническими навыками, которые ищут работодатели, являются знание ИТ (39%), искусственный интеллект (29%) и кибербезопасность (28%).
Технические знания и навыки (63%) возглавили список ключевых слов, которые ищут руководители «высших звеньев» при собеседовании с кандидатами на работу. Далее следуют коммуникация (49%) и управление проектами (43%)