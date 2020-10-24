Названы навыки, которые надо развивать, чтобы вас не заменил робот

Авторы доклада сообщили, что пандемия коронавирусной инфекции ускорила процесс трансформации общества. И это всё отразится на рынке труда. В первую очередь пострадают люди, занятые простым ручным трудом. Но проблемы коснутся и тех, кто занят интеллектуальным трудом. Эксперты считают, что роботы вряд ли смогут заменить людей в трёх сферах: индустрия гостеприимства, менеджмент и творчество. Но и здесь нужно развивать важные навыки, чтобы сохранить свою позицию.

Специалисты советуют обратить внимание на такие умения: