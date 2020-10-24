Наука и технологии
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Названы навыки, которые надо развивать, чтобы вас не заменил робот
Советы, в основном, для руководителей
На Всемирном экономическом форуме заявили, что развитие робототехники и алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) может спровоцировать безработицу во многих областях. Специалисты также назвали навыки, которые стоит развивать, если не хочется, чтобы тебя заменил робот.
Авторы доклада сообщили, что пандемия коронавирусной инфекции ускорила процесс трансформации общества. И это всё отразится на рынке труда. В первую очередь пострадают люди, занятые простым ручным трудом. Но проблемы коснутся и тех, кто занят интеллектуальным трудом. Эксперты считают, что роботы вряд ли смогут заменить людей в трёх сферах: индустрия гостеприимства, менеджмент и творчество. Но и здесь нужно развивать важные навыки, чтобы сохранить свою позицию.
Специалисты советуют обратить внимание на такие умения:
- невербальная коммуникация (речь о жестах, мимике и т.д.);
- эмпатия к клиентам;
- способность поддерживать подчинённых в их карьерном росте;
- способность «управлять коллективным интеллектом»;
- способность развивать и продвигать новые идеи.