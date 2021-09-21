Названы недостатки китайских истребителей с российскими двигателями

Специалисты, слова которых приводит «Лента.ру», сказали, что у J-20 с российскими двигателями страдает маневренность. Тяги двигателя на уровне 125 килоньютонов может оказаться недостаточно для конкуренции с американскими F-22 и F-35. Кроме того, китайский истребитель оказывается ограничен в количестве вооружения, которое может нести.

Напомним, в J-20 установлен российский двигатель АЛ-31Ф М2, разработанный для российских самолётов Су-27, Су-30 и Су-34. Первые образцы китайского истребителя оснащались китайским же двигателем WS-10B. Но он устанавливался ещё на самолёты четвёртого поколения.

Эксперты также рассказали, что эффективность китайской авиации снижает дефицит бомбардировщиков и транспортных самолётов.