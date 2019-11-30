Названы недостатки российских подлодок в сравнении с зарубежными
Издание «Взгляд» пишет, что под субмарины проекта 677 «Лада» до сих пор не созданы воздухонезависимые энергетические установки (ВНЭУ). Поэтому выпускаемые без них подлодки значительно уступают зарубежным. Субмарины противника более тихие и скрытные, однокорпусные, работающие на ВНЭУ или литий-ионных батареях, могут оставаться под водой намного дольше, чем российские.
Из-за трудностей с подлодками проекта 677 «Лада» Россия продолжает производить дизель-электрические подводные лодки устаревшего проекта 636.3 «Варшавянка».
Эксперты впрочем предложили, как их можно улучшить. Они считают, что субмарины надо оснастить антиторпедами и телеуправляемой системой управления торпедами. Первые смогут уничтожить торпеду противника, а вторая позволит «формировать многоторпедные управляемые залпы, уклониться от которых практически невозможно».