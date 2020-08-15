Названы необычные приёмы российских военных для поражения беспилотников

По словам Доцу, подготовка к борьбе с беспилотной авиацией стала особенно актуальной после начала боевых действий в Сирии.

Доцу пояснил, что стрелять дорогостоящей ракетой по небольшому беспилотнику неразумно. А радиолокационные станции на некоторой технике не всегда могут обнаружить приближение самодельных дронов. Поэтому начали создаваться сводные подразделения для борьбы с беспилотниками.

На занятиях роты одному из отделений или взводов ставят задачу непрерывно следить за обстановкой в воздухе. Если будет замечен дрон, то сразу открывать огонь. Работает принцип: увидел беспилотник — стреляй, а потом докладывай командиру.

Также у военных есть парк иностранных БПЛА. Имеются и оригинальные рукодельные тренажёры. Например, к дрону прикрепили леску, а не неё привязали обычные воздушные шарики. Эта конструкция имитирует «рой» беспилотников.

Что касается самих приёмов против БПЛА, то они тоже могут быть оригинальными. Доцу, например, видел, как пулемётчик вёл огонь по макету дрона, лёжа на спине и упираясь ногами в сошки орудия.