Названы новые приёмы телефонных мошенников

Как пишет «Коммерсант» на такую схему уже пожаловались клиенты нескольких крупных российских банков. Мошенники звонят людям с номера банка и рассказывают, будто появился новый валютный вклад с повышенной ставкой. Посмотреть его злоумышленники предлагают по ссылке, которую пришлют. Эта ссылка на самом деле ведёт на фишинговый сайт, который маскируется под страницу входа в личный кабинет банка. Там жертва вводит свои логин и пароль, мошенники их перехватывают. Это позволяет преступникам вывести деньги со счёта человека.

Ранее мошенники в своих схемах в основном давили на страх жертвы, сообщая ей, будто на её счёте обнаружились подозрительные операции. Теперь преступники пытаются сыграть на жадности.