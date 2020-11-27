Наука и технологии
Сегодня 14:46
Названы окончательные сроки создания российской системы ПВО С-500
Она дополнит остальные комплексы
Заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) России, генерал-лейтенант Андрей Юдин назвал сроки создания российской системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) С-500. Она будет бороться с гиперзвуковыми, баллистическими ракетами и с космическими спутниками.
По словам заместителя главнокомандующего, работы по созданию С-500 будут завершены в 2021 году.
«Российская газета» напоминает, что государственные испытания новейшего зенитного ракетного комплекса начались в августе 2020 года.
Эта система обладает рядом уникальных особенностей. В частности, С-500 может запускать новые ракеты, которые не применялись в других комплексах. Это например, ракета 77Н6-Н. Она предназначена для перехвата баллистических ракет на высоте до 165 километров.
С-500 должен будет дополнить существующие С-350 и С-400.