Названы окончательные сроки создания российской системы ПВО С-500

По словам заместителя главнокомандующего, работы по созданию С-500 будут завершены в 2021 году.

«Российская газета» напоминает, что государственные испытания новейшего зенитного ракетного комплекса начались в августе 2020 года.

Эта система обладает рядом уникальных особенностей. В частности, С-500 может запускать новые ракеты, которые не применялись в других комплексах. Это например, ракета 77Н6-Н. Она предназначена для перехвата баллистических ракет на высоте до 165 километров.

С-500 должен будет дополнить существующие С-350 и С-400.