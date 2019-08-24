Названы основные болезни детей заключённых

Это обнаружили исследователи из Университета Дьюка. Также они увидели, что дети заключённых чаще других сталкиваются с такими проблемами, как обвинения в уголовных преступления (35% вероятности против обычных 11,5%), подростковая беременность (14,3% против 2,8%), финансовые трудности (37,2% vs. 17,5%).

При этом совершенно неважно, является родитель биологическим или нет. Учёные считают, что данные выводы важно учитывать при формировании правоприменительных практик.

«С точки зрения общественного здоровья предотвращение тюремного заключения родителей может улучшить благополучие детей и подростков, равно как и оказание помощи семьям, в которых взрослые оказались под стражей», — говорит ведущий автор исследования.