Наука и технологии
Сегодня 15:51
Названы основные характеристики недорогого iPhone SE 2
Он может поступить в продажу уже в феврале-марте следующего года
Китайский инсайдер сообщил новые подробности об ожидаемом iPhone SE 2. Смартфон должен стать недорогим продолжением любимой народом модели 2016 года.
Как пишет информатор, Apple планирует начать заниматься поставкой товара уже в декабре. В продаже iPhone SE 2 появится, скорее всего, не раньше февраля следующего года.
Также инсайдер подтвердил, что новый смартфон будет работать на свежей платформе Apple A13, как в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. При этом устройство получится довольно недорогим (по сравнению с остальными моделями от Apple, конечно). В Китае его стоимость не превысит 3000 юаней (около 27,5 тысяч рублей).
Напомним, очередная большая презентация Apple с новыми iPhone ожидается осенью 2020 года.