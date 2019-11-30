Названы основные характеристики недорогого iPhone SE 2

Как пишет информатор, Apple планирует начать заниматься поставкой товара уже в декабре. В продаже iPhone SE 2 появится, скорее всего, не раньше февраля следующего года.

Также инсайдер подтвердил, что новый смартфон будет работать на свежей платформе Apple A13, как в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. При этом устройство получится довольно недорогим (по сравнению с остальными моделями от Apple, конечно). В Китае его стоимость не превысит 3000 юаней (около 27,5 тысяч рублей).

Напомним, очередная большая презентация Apple с новыми iPhone ожидается осенью 2020 года.