Названы основные способы кражи данных и денег россиян

В основном это письма и SMS с вредоносными программами. По данным эксперта Positive Technologies, до 27% пользователей переходят по пересылаемым фишинговым ссылкам. Если же такие ссылки приходят от имени реальной компании, то вероятность возрастает до 33%. Довольно часто злоумышленники используют и вирусы, которые шифруют данные на компьютере пользователя, а затем требуют выкуп.

По данным «Лаборатории Касперского», во второй половине прошлого года всплеск атак пришёлся на мобильные устройства. Вредоносное ПО пересылалось через SMS. Программы могли украсть деньги с карты, привязанной к номеру. Также до сих пор активны Android-трояны, которые распространяются через приложения из «непроверенных источников». Кроме того, эксперты рекомендуют обновлять систему вовремя, чтобы снизить риски.

По информации «Ростелеком-Солар», практическое каждое веб-приложение имеет встроенные вредоносные коды, которые могут нарушить его функциональность и предоставить мошенникам доступ к пользовательским данным.