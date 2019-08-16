Названы особенности «интернета без цензуры» от Павла Дурова

Наиболее известен TON по криптовалюте Gram, которая будет на нём функционировать. Однако не менее интересен в платформе механизм обхода блокировок. TON Proxy не будет использовать серверные IP адреса, которые регуляторы могут найти и заблокировать. Кроме того, у провайдеров не получится определить, относится ли наблюдаемый ими трафик к TON.

VC.ru пишет, что на платформе будет предусмотрена идентификация пользователей через TON External Secure ID. Это необходимо, чтобы избавить регуляторов от беспокойств по поводу анонимности. Однако без разрешения пользователя, никто не сможет получить доступ к его персональным данным.

30 мая Telegram показал упрощённую версию TON. Также создатели пообещали, что если платформа не будет запущен до 31 октября 2019 года, то инвесторы получат свои деньги обратно.