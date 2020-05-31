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Названы особенности нового российского подводного ракетоносца
«Князь Владимир»
На днях новейшую атомную подводную лодку стратегического назначения «Князь Владимир» передали Военно-морскому флоту (ВМФ) России. В связи с этим военный эксперт Алексей Леонков назвал особенности нового российского подводного ракетоносца.
Эксперт отметил, что эта субмарина отличается по функциональности от предыдущих кораблей класса «Борей». Разница есть и в конструкции, и в техническом оснащении. Леонков называет подлодку полностью автоматизированной. То есть «Князь Владимир» может функционировать с минимальным количеством экипажа.
Главной особенностью же субмарины, по словам эксперта, стало отсутствие «горба», где обычно находятся шахты баллистических ракет. Подлодка вооружена 16 снарядами класса «Булава» и шестью торпедными аппаратами.
Помимо этого Леонков похвалил «Князя Владимира» за бесшумность.