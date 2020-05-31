Названы особенности нового российского подводного ракетоносца

Эксперт отметил, что эта субмарина отличается по функциональности от предыдущих кораблей класса «Борей». Разница есть и в конструкции, и в техническом оснащении. Леонков называет подлодку полностью автоматизированной. То есть «Князь Владимир» может функционировать с минимальным количеством экипажа.

Главной особенностью же субмарины, по словам эксперта, стало отсутствие «горба», где обычно находятся шахты баллистических ракет. Подлодка вооружена 16 снарядами класса «Булава» и шестью торпедными аппаратами.

Помимо этого Леонков похвалил «Князя Владимира» за бесшумность.