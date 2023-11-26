Дальность полета С-200, составляющая 600 км, и полуактивная система самонаведения не могут сравниться с современными технологиями российского ПВО. Кнутов предполагает, что внешние силы, например США, могли внести изменения в систему наведения для повышения точности. Несмотря на психологическое воздействие на россиян, военный гуру подчеркивает ограниченную эффективность этих устаревших комплексов.

Недавно министр ВВС США Фрэнк Кендалл рассказал, что поставка западными союзниками истребителей F-16 на Украину не изменит кардинально соотношение сил в конфликте. Признавая, что эти самолеты усилят возможности Украины, Кендалл подчеркнул, что это не станет для страны переломным моментом.