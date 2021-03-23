Названы отличия российской модели ракеты Х-35 от украинской

По его словам, эти отличия принципиальны. Российская ракета Х-35У «имеет другой двигатель», а также у неё «освободилось дополнительное место для топлива». В итоге дальность полёта ракеты увеличилась до 260 километров. Кроме того, российскую Х-35У научили работать в группе. Украинская модель так не может.

Как пишет «Лента.ру», недавно Минобороны Украины сообщило, что Военно-морские силы (ВМС) страны получили опытные образцы берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ «Нептун». Эти ракеты были созданы на базе Х-35. Ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» обладает дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час.