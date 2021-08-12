Названы отличия технологий стриминга AirPlay, Android Auto, Carplay и Google Cast

Названы отличия технологий стриминга AirPlay, Android Auto, Carplay и Google CastВ целом их не так много
Самые популярные подобные сервисы, по мнению Валерия, - AirPlay и Google Cast. Они помогают передавать аудио и видео на "умные" колонки. Но работают эти технологии по-разному. Первая - для устройств от Apple. Для работы этого сервиса нужно, чтобы все устройства были подключены к одной сети Wi-Fi. При этом во время стриминга айфон расходует заряд батареи.
У Google Cast режима трансляции два. Первый - передача с помощью ссылки всех данных на нужное устройство. Второй - трансляция происходящего на экране планшета или смартфона на другом устройстве. Главный недостаток - устройства нужно привязывать друг другу, то есть создавать "пару".
Среди других беспроводных протоколов Валерий перечислил Wi-Fi Direct, Miracast, Certified, WiDi, AirDrop.
Carplay и Android Auto - более продвинутые технологии стриминга. Они работают практически одинаково. Передавать можно по ним не только видео, аудио, но и приложения. Например, "Яндекс.Карты". Между устройствами (телефоном и автомобилем) при этом устанавливается двусторонняя связь. Но есть и минусы: установлены определённые стандарты размеров интерфейса в приложениях (из-за этого, например, адрес отображаться может не полностью), из помощников пользоваться возможно только Siri или Google Ассистентом. И самая главная проблема - производительность. Устройство может "тормозить", если в машине установлено не очень хорошее "железо".
Блогер посоветовал для наилучшей работы двух последних сервисов подключаться к ним через Wi-Fi, проверить настройки в автомобиле и (для Android-моделей) попробовать использовать другой смартфон, более мощный.