Названы отличия технологий стриминга AirPlay, Android Auto, Carplay и Google Cast

Самые популярные подобные сервисы, по мнению Валерия, - AirPlay и Google Cast. Они помогают передавать аудио и видео на "умные" колонки. Но работают эти технологии по-разному. Первая - для устройств от Apple. Для работы этого сервиса нужно, чтобы все устройства были подключены к одной сети Wi-Fi. При этом во время стриминга айфон расходует заряд батареи.

У Google Cast режима трансляции два. Первый - передача с помощью ссылки всех данных на нужное устройство. Второй - трансляция происходящего на экране планшета или смартфона на другом устройстве. Главный недостаток - устройства нужно привязывать друг другу, то есть создавать "пару".