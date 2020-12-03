Названы паблики «ВКонтакте» с максимальным количеством пожертвований от участников

Как пишет издание Roem, во «ВКонтакте» есть только три сообщества, которые имеют больше тысячи «донов» — людей, вносящих добровольные пожертвования. На первом месте стоит паблик «Зиппер», посвящённый корейской поп-культуре, упор там делается на переводах с корейского. Он может похвастаться 4 тысячами «донов». Поскольку ежемесячное пожертвование составляет 50 или 100 рублей, можно подсчитать, что паблик зарабатывает на донатах как минимум 200 тысяч рублей в месяц.

На втором месте расположился Tool42 — сообщество одноимённого приложения для анализа аккаунтов VK. Некоторые функции сервиса доступны только «донам».

Третье место принадлежит сообществу «Церебро Таргет» сервиса таргетированной рекламы во «ВКонтакте» для маркетологов.