Названы первые города России, где появится 5G

По словам Акимова, пальму первенства отдадут городам, в которых будет наблюдаться спрос на сети пятого поколения. Спрос же, по его мнению, обеспечивает высокая плотность соединений. Такова ситуация в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Как рассказал вице-премьер, сейчас власти решают насущный вопрос, касающийся частотного диапазона для сетей 5G. От того, какие частоты в итоге отдадут под коммерческое использование, будет зависеть стоимость подключения к сетям для потребителя. Акимов также отметил, что приоритет в создании инфраструктуры для 5G будет отдан российским компаниям.

Ранее СМИ писали о том, что первая сеть пятого поколения появится в России в 2021 году.