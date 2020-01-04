Названы первые профессии, которые уничтожит роботизация

В первую очередь речь идёт о таких специалистах, которые предоставляют «стандартизированные» услуги. Например, сотрудники банков, страховых, финансовых организаций, представители туриндустрии. Уже сегодня, к примеру, клиенты могут самостоятельно открыть банковский счёт.

Также роботизация окажет сильное влияние на специалистов, профессиональная деятельность которых связана с вводом и обработкой информации (администраторы, помощники, экономисты, офис-менеджеры и др.).

К третьей группе профессий под угрозой исчезновения эксперты отнесли те, что связаны с верификацией и контролем. Такую работу выполняют продавцы-кассиры, охранники, контролёры.

Тем не менее, специалисты ВНИИ не считают, что все люди, занятые в таких областях труда, в скором времени останутся без работы. Большинство профессий, скорее всего, трансформируется под воздействием внешних факторов.