Названы плюсы и минусы лазерных указок для кошек

Тем не менее при выборе такого инструмента важно учитывать и его минусы.

Невозможность полноценного развития охотничьих навыков у животного. Поймать огонёк лазера животное не сможет. Поэтому лучше класть лакомства и направлять на них лазер, чтобы кошка «охотилась» на вкусности.

Возможная опасность для зрения. Чтобы этого избежать, покупайте указки только в зоомагазинах. Также её мощность не должна быть больше 30 mW.

Наличие препятствий на пути к лазеру. Поэтому не играйте с кошкой при помощи лазера в комнате, где много острых углов, неустойчивых тяжёлых предметов, каких-то препятствий.

Вероятность что-то разбить или уронить. Откажитесь от игры с питомцев в комнатах, где легко что-то сломать.