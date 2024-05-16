Названы плюсы и минусы лазерных указок для кошек

Названы плюсы и минусы лазерных указок для кошекТак ли безобидны эти игрушки?
Лазерные указки — популярная игрушка для котов. И у неё есть определённые преимущества.
Хорошая тренировка. Особенно полезной она будет для кошек с лишним весом.
Хороший способ избавиться от стресса. Да, кошки тоже подвержены стрессу. Физическая активность поможет бороться с ним.
Тренировка охотничьих навыков. Хотя есть несколько нюансов.
Тем не менее при выборе такого инструмента важно учитывать и его минусы.
Невозможность полноценного развития охотничьих навыков у животного. Поймать огонёк лазера животное не сможет. Поэтому лучше класть лакомства и направлять на них лазер, чтобы кошка «охотилась» на вкусности.
Возможная опасность для зрения. Чтобы этого избежать, покупайте указки только в зоомагазинах. Также её мощность не должна быть больше 30 mW.
Наличие препятствий на пути к лазеру. Поэтому не играйте с кошкой при помощи лазера в комнате, где много острых углов, неустойчивых тяжёлых предметов, каких-то препятствий.
Вероятность что-то разбить или уронить. Откажитесь от игры с питомцев в комнатах, где легко что-то сломать.