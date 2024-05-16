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Наука и технологии
Опубликовано 16 мая 2024, 09:00
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Названы плюсы и минусы лазерных указок для кошек

Так ли безобидны эти игрушки?
Казалось бы, лазерные указки очень удобны в качестве игрушки для питомца. Но не всё так просто.
Названы плюсы и минусы лазерных указок для кошек
© Howstuffworks

Лазерные указки — популярная игрушка для котов. И у неё есть определённые преимущества.

Хорошая тренировка. Особенно полезной она будет для кошек с лишним весом.

Хороший способ избавиться от стресса. Да, кошки тоже подвержены стрессу. Физическая активность поможет бороться с ним.

Тренировка охотничьих навыков. Хотя есть несколько нюансов.

Названы плюсы и минусы лазерных указок для кошек
© Fusion Brain

Тем не менее при выборе такого инструмента важно учитывать и его минусы.

Невозможность полноценного развития охотничьих навыков у животного. Поймать огонёк лазера животное не сможет. Поэтому лучше класть лакомства и направлять на них лазер, чтобы кошка «охотилась» на вкусности.

Возможная опасность для зрения. Чтобы этого избежать, покупайте указки только в зоомагазинах. Также её мощность не должна быть больше 30 mW.

Наличие препятствий на пути к лазеру. Поэтому не играйте с кошкой при помощи лазера в комнате, где много острых углов, неустойчивых тяжёлых предметов, каких-то препятствий.

Вероятность что-то разбить или уронить. Откажитесь от игры с питомцев в комнатах, где легко что-то сломать.