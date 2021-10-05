Названы плюсы и минусы новейшего российского автомата АМ-17

Ведущий RAZVEDOS Александр Арутюнов опробовал в деле новую модель российского автомата АМ-17 и перечислил достоинства и недостатки этого мини-оружия. Прежде всего, он подчеркнул, что АМ-17 позиционируется в качестве замены АКС-74У. Важно, что новыми образцами должны будут оснащаться подразделения специального назначения.

Главный плюс АМ-17, по словам эксперта, - малогабаритность. Сам по себе автомат небольшой и лёгкий (вес - 2,7 кг). Кроме того, у него есть длинная планка для различных прицелов: одного или нескольких. Далее, приклад здесь регулируется по длине и складывается. Важно, что использовать автомат можно даже со сложенным прикладом. Также предохранители установлены с обеих сторон, а значит стрелять можно как левой, так и правой рукой. Рукоятку для перезарядки тоже можно помещать с любой из сторон оружия. К автомату также прикрепляются магазины любого типа, а специальная кнопка отсоединения магазина позволяет быстро заменить его. Крайне удобным показался Александру и способ сборки-разборки АМ-17.