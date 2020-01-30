Названы подлодки, которые обеспечат России превосходство в мировом океане

Китайские эксперты считают, что выведенная из сборочного цеха в конце 2019 года атомная подводная лодка К-573 «Новосибирск» станет образцом, по которому будут строить и другие субмарины проекта. Именно в ней полностью реализованы возможности подлодок четвёртого поколения.

По мнению экспертов, «Новосибирск» имеет ту же конструкцию, что и другая субмарина проекта К-561 «Казань», но с рядом улучшений в области автоматизации управления, интеграции в сетецентрическую войну и увеличенной боевой мощью. Как утверждается, корабль может поражать любые виды целей.

В целом, подводные лодки типа «Ясень» эксперты назвали «подводными волками» Военно-морского флота России. Они могут охотиться за надводными кораблями, подлодками противника, использовать ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты, а также охранять стратегические «Бореи». Так субмарины помогут России потеснить США в мировом океане.