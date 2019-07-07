Названы подорожавшие больше всех продукты в России

Это пшено и капуста. Общий же уровень инфляции в прошлом году оказался равен 4,3%. Примерно такую цель и ставил Банк России. Что же случилось с продуктами-рекордсменами?

Дело в том, что посевы просо, зерна из которого получают пшено, в 2018 году были резко сокращены, и урожай получился низким. Говорят, так случилось потому, что пшено — не самая популярная у населения крупа.

Помимо капусты и пшена сильно выросли цены на бензин — на 30,8%. Эксперты считают, из-за того, что повысилась мировая стоимость нефти. На 28,3 и 25,9% подорожали сахар и яйца. Рынок яиц аналитики называют непредсказуемым и зависящим от локальных объёмов производства. Кроме того, в прошлом году в некоторых регионах России бушевал птичий грипп. В 2019 году цены на яйца уже упали на 15,5%.

Из лекарств быстрее всего дорожал валидол (+23,6%). Всё потому, что от него постепенно отказываются в пользу современных препаратов.