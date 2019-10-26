Названы популярные продукты, вызывающие опасные болезни

Специалисты назвали пять продуктов: курицу, яйца, рыбу, морепродукты и зелень. Они заявили, что курицу обязательно нужно подвергать тщательной термической обработке перед употреблением. Её также не стоит размораживать при комнатной температуре из-за опасности размножения сальмонелл или стафилококков.

Рыбу следует держать в замороженном состоянии перед употреблением минимум 72 часа. Зелень же перед приготовлением нужно замачивать в воде.

Яйца эксперты рекомендуют не мыть, чтобы вместе с водой внутрь продукта не попали бактерии. А это вполне вероятно из-за того, что скорлупа обладает пористой структурой.