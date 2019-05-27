Названы последствия употребления лёгких наркотиков для умственного развития

В Канаде употребление марихуаны легализовано. Вероятно из-за этого, по статистике, каждый пятый канадец в возрасте от 15 до 19 лет курит траву. Однако подростковый возраст — это время, когда у человека активно развивается ряд когнитивных, то есть связанных с познанием, функций. Это рабочая память, принятие решений и контроль импульсивности.

Исследователи решили узнать, как постоянное употребление марихуаны влияет на развитие данных способностей. Они наблюдали 3826 учащихся средних классов школ Монреаля. Каждый год в течение четырёх лет школьников проверяли на употребление алкоголя и каннабиса, а также оценивали их когнитивные способности при помощи тестов.

Оказалось, что курение травки связано с ухудшением рабочей памяти, низким самоконтролем и проблемами восприятия. С употреблением алкоголя такой связи обнаружено не было. Это значит, что марихуана «играет» на более долгосрочную перспективу.