Названы потенциальные конкуренты поиску Google

СМИ рассказали об этих проектах. Их авторы надеются, что давление американских властей положит конец доминированию Google. Сейчас доля поисковика на рынке составляет более 90%.

Конкурировать с Google намерены проекты You.com, Neeva, Mojeek, Ecosia. You.com, например, сейчас проходит стадию тестирования. Пока неясно, как разработчики поисковика хотят зарабатывать. Возможно, тоже рекламой.

А вот проект Neeva рассчитывает на платную подписку. Также разработчики обещают более высокую степень конфиденциальности. Что интересно, сооснователем Neeva является бывший сотрудник Google.

Другой проект Mojeek заявляет, что их поисковик — единственный, кто не следит за людьми. А Ecosia тратит основную часть своих доходов на посадку деревьев.