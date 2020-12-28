Наука и технологии
Сегодня 21:24
Названы потенциальные конкуренты поиску Google
Они надеются, что власти США приструнят Google
Известно, что федеральные власти США готовят иск по обвинению Google в нарушении антимонопольного законодательства. Это расследование положительно восприняли другие разработчики поисковиков. Они надеются, что смогут стать полноценными конкурентами Google.
СМИ рассказали об этих проектах. Их авторы надеются, что давление американских властей положит конец доминированию Google. Сейчас доля поисковика на рынке составляет более 90%.
Конкурировать с Google намерены проекты You.com, Neeva, Mojeek, Ecosia. You.com, например, сейчас проходит стадию тестирования. Пока неясно, как разработчики поисковика хотят зарабатывать. Возможно, тоже рекламой.
А вот проект Neeva рассчитывает на платную подписку. Также разработчики обещают более высокую степень конфиденциальности. Что интересно, сооснователем Neeva является бывший сотрудник Google.
Другой проект Mojeek заявляет, что их поисковик — единственный, кто не следит за людьми. А Ecosia тратит основную часть своих доходов на посадку деревьев.