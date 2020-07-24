Названы преимущества боевого корабля на воздушной подушке

Именно к такому типу относится малый десантный корабль «Евгений Кочешков». Такое судно сочетает в себе скорость и грузоподъёмность. Как указывает «Российская газета», проект 12322 опередил своё время. При этом суда «Зубр» отличаются надёжностью, простотой и технологичностью.

Конов рассказал, что может пересечь на корабле «Балтийское море за считанные часы с парой танков в трюме». Судно может развить скорость до 55 узлов (около 100 км/ч).

Сообщается, что для десантирования в любой точке Балтики кораблю достаточно одной заправки. Кроме того, он может выполнить задачу при волнении моря до пяти баллов.

На берегу корабли проекта 12322 «Зубр» не остановит даже невысокая стенка, пишут журналисты. При этом Конов не считает недостатком тот факт, что на судне «Евгений Кочешков» меньше электроники, чем на других современных кораблях. «Когда зависший компьютер не может сорвать выход в море, это скорее плюс, чем минус», — отметил он.