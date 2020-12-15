Названы преимущества будущего российского лёгкого истребителя

Материал перевела «Российская газета». Его автор считает, что новый лёгкий истребитель будет иметь много общего с самолётом пятого поколения Су-57. В частности, у новинки будет тот же двигатель второго этапа. Правда, у Су-57 таких два, а у лёгкого истребителя будет один. Этот двигатель мощнее, чем тот, что установлен на американском одномоторном F-35.

Сообщается, что новый российский самолёт будет уступать Су-57 в выносливости и дальности полёта. Но при этом он будет обладать высоким экспортным потенциалом, поскольку его цена окажется ниже, как и эксплуатационные расходы.

В Military Watch отметили, что если самолёт получит некоторые технологии Су-57, то Россия сможет продавать его как первый в мире одномоторный истребитель шестого поколения.