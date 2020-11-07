Названы преимущества истребителя-перехватчика МиГ-31

Перевод материала сделала «Российская газета». Автор National Interest отметил, что МиГ-31 до сих пор самый быстрый самолёт в составе российских военно-воздушных сил (ВВС). Также он может летать на сверхвысотах с полным вооружением. То есть на МиГ-31 можно летать в ближнем космосе. Именно из-за вышеперечисленных преимуществ самолёты решили оснастить гиперзвуковым оружием.

В National Interest напомнили, что эскадрилью МиГ-31 с «Кинжалами» поставили на боевое дежурство на юге России. Автор материала также высоко оценил недавние учения истребителей по перехвату нарушителей государственной границы. Они проходили в стратосфере. Самое интересное, что разрабатывается МиГ-41, который превзойдёт своего предшественника.