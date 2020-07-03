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Названы преимущества любителей «ужастиков» во время пандемии коронавируса

Им легче живётся
Названы преимущества любителей «ужастиков» во время пандемии коронавируса. Учёные установили, что люди, предпочитающие фильмы этого жанра, психологически более устойчивы.

Работа исследователей пока опубликована на сайте препринтов PsyArXiv.com, кратко о ней пишет N + 1. Учёные из Университета Чикаго решили выяснить, влияет ли просмотр «ужастиков» и фильмов об эпидемиях на то, как люди переносят реальную пандемию COVID-19. Авторы работы опросили 310 американцев. Добровольцы также прошли личностные тесты и опросник, предназначенный для измерения их болезненного любопытства — так исследователи охарактеризовали склонность искать информацию о явлениях, которые могут причинить вред.

Любители «ужастиков» проявили меньшую склонность к негативным состояниям во время пандемии и испытывали меньше стресса. Больше всего к пандемии коронавируса были готовы фанаты фильмов про зомби и апокалипсис. Что интересно, люди, которые интересовались такими темами, как смерть и насилие, не испытывали меньше стресса, но зато больше наслаждались происходящим.

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