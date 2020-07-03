Названы преимущества любителей «ужастиков» во время пандемии коронавируса

Работа исследователей пока опубликована на сайте препринтов PsyArXiv.com, кратко о ней пишет N + 1. Учёные из Университета Чикаго решили выяснить, влияет ли просмотр «ужастиков» и фильмов об эпидемиях на то, как люди переносят реальную пандемию COVID-19. Авторы работы опросили 310 американцев. Добровольцы также прошли личностные тесты и опросник, предназначенный для измерения их болезненного любопытства — так исследователи охарактеризовали склонность искать информацию о явлениях, которые могут причинить вред.

Любители «ужастиков» проявили меньшую склонность к негативным состояниям во время пандемии и испытывали меньше стресса. Больше всего к пандемии коронавируса были готовы фанаты фильмов про зомби и апокалипсис. Что интересно, люди, которые интересовались такими темами, как смерть и насилие, не испытывали меньше стресса, но зато больше наслаждались происходящим.