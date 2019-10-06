Названы преимущества новейшего российского танка перед американским

Дело в том, что для строительства «Арматы» понадобилась специальная новая марка стали 44С-св-Ш. Она сделает броню машины легче на 15% за счёт уменьшения толщины. В целом, масса танка снизится на сотни килограммов. Эту стальную броню изготовили в московском «Научно-исследовательском институте стали».

Китайцы также пишут, что характеристики «Арматы» усиливают комплексы активной («Афганит») и пассивной («Малахит») защит.

Напомним, в прошлом году Министерство обороны России заявило, что в 2019 начнутся государственные испытания перспективного танка Т-14. По контракту Минобороны с производителем машины Уралвагонзаводом, в период с конца 2018 до конца 2021 года должны быть поставлены 132 танка.