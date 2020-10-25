Названы преимущества нового двигателя для российского истребителя пятого поколения

С ведущим беседовал генеральный конструктор, директор ОКБ им. А. Люльки Евгений Марчуков. Он отметил, что новый двигатель был создан специально под самолёт. По его словам, удельные характеристики двигателя даже соответствуют, скорее, поколению истребителей 5+. Главное здесь — удельная тяга, удельный расход и удельный вес.

Марчуков заявил, что у новых двигателей нет конкурентов в мире по эффективности удельной тяги. Жизненный путь разработки составляет до 50 лет.

Напомним, опытно-боевая эксплуатация Су-57 началась в феврале 2018 года.