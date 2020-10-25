Наука и технологии
Сегодня 18:06
Названы преимущества нового двигателя для российского истребителя пятого поколения
У него нет конкурентов по некоторым параметрам
Ведущий программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» рассказал о переходе российского истребителя пятого поколения Су-57 на двигатель второго этапа и узнал, какие у него есть преимущества.
С ведущим беседовал генеральный конструктор, директор ОКБ им. А. Люльки Евгений Марчуков. Он отметил, что новый двигатель был создан специально под самолёт. По его словам, удельные характеристики двигателя даже соответствуют, скорее, поколению истребителей 5+. Главное здесь — удельная тяга, удельный расход и удельный вес.
Марчуков заявил, что у новых двигателей нет конкурентов в мире по эффективности удельной тяги. Жизненный путь разработки составляет до 50 лет.
Напомним, опытно-боевая эксплуатация Су-57 началась в феврале 2018 года.